Jenny Frankhauser hat seit ihrer Beziehung viel zugenommen

Liebe geht durch den Magen! Ende 2019 hatte Jennifer Frankhauser (31) stolz ihren neuen Freund Steffen König vorgestellt. Nur wenige Monate später war überraschenderweise schon wieder alles aus und vorbei gewesen bei den Turteltauben – doch nicht lange, denn Mitte 2020 folgte das Liebes-Comeback. Mittlerweile erwarten die Influencerin und ihr Partner sogar schon ihr zweites Kind. Doch die erste Schwangerschaft macht sich noch immer bemerkbar: Jenny hat mit der Zeit einige Kilos zugenommen.

"Ich habe mich übrigens vom Gewicht her, vom Anfang als ich Steffen kennengelernt habe bis jetzt, fast verdoppelt", gibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story zu. Die Gewichtszunahme habe aber hauptsächlich mit ihrer ersten Schwangerschaft zu tun. In der habe sie 30 Kilo zugenommen und anschließend kaum Gewicht wieder verloren. Bei Baby Nummer zwei habe Jenny momentan nur 12 Kilo zugenommen.

Ihr Gewicht ist aber nicht das Einzige, was der Blondine aktuell Sorgen bereitet. "Ich muss dringend lockerer werden. Ich bekomme manchmal Herzrasen und Panik, weil ich Angst bekomme, dass Damian weint und wenn er weint, gehen bei mir Alarmglocken an", berichtete Jenny via Instagram. Sie vermute, dass es mit ihrem Schlafmangel zu tun haben könnte: "Keine Ahnung, warum das bei mir so ist, aber das nervt mich. Es war alles ok und die einzige, die gestresst war, war ich."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

