So emotional war Judith Rakers letzte "Tagesschau"-Sendung

Vor wenigen Tagen hatte Judith Rakers (48) für eine riesige Überraschung gesorgt. Die Moderatorin hatte verkündet, dass sie nach fast 20 Jahren die Tagesschau verlassen wird. Die gebürtige Paderbornerin will sich zukünftig neuen beruflichen Projekten widmen. Unter anderem plant sie bald, ihr erstes Kinderbuch zu veröffentlichen. Heute war es so weit – Judith war zum letzten Mal bei der Tagesschau zu sehen!

Pünktlich um 20 Uhr las die Journalistin ein letztes Mal die Nachrichten vor. Kurz vor Sendungsschluss nahm sich Judith noch einmal Zeit, um sich bei den Zuschauern zu verabschieden. "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben – und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss!", erklärte sie. Dabei zeigte sich die Sprecherin sichtlich gerührt – in ihren Augen konnte man deutlich die Tränen funkeln erkennen.

Neben neuen beruflichen Plänen plant Judith auch, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. "Ich werde mich weiter liebevoll um meine mehr als 60 Obst- und Gemüsesorten kümmern – und viel kochen und einmachen", hatte sie im Interview mit Gala verraten.

Judith Rakers, "Tagesschau"-Moderatorin

Judith Rakers bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2018 in Hamburg

Judith Rakers, Moderatorin

