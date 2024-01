Was sagt Lenny Kravitz zu Zoës Beziehung mit Channing Tatum?

In Hollywood gelten sie als eines der Traumpaare schlechthin! Seit dem Jahr 2021 sind Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (43) liiert. Nach knapp zwei Jahren Beziehung wagten die beiden den nächsten Schritt und verlobten sich miteinander. Ihre Liebe halten die beiden überwiegend privat. Doch nun äußert sich Lenny Kravitz (59) zu der Beziehung von seiner Tochter Zoë mit Channing!

Im Interview mit People lobt der "Fly Away"-Interpret die Beziehung der beiden in höchsten Tönen. "Sie sind sehr engagiert. Das ist es, was es [eine Beziehung] ausmacht. Es ist schön, das zu beobachten", findet der Musiker. Lenny erinnere die Beziehung von Zoë und Channing an die seiner Großeltern. "Es muss etwas geben, das über diese Liebe hinausgeht, und das ist Hingabe. Und das ist etwas, das sie meiner Meinung nach haben. Es ist wunderbar, ihn [Channing] in der Familie willkommen zu heißen", freut sich der Sänger.

Dass Lenny von Channing als Schwiergersohn in spe begeistert ist, machte er bereits in einem Interview mit E! News deutlich. "Ich liebe ihn! Wir sind sehr gute Freunde. Wir haben großen Respekt voreinander! Und meine Tochter ist glücklich", schwärmte er von dem "Magic Mike"-Star.

Getty Images Lenny Kravitz bei den Oscars 2023

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

Getty Images Channing Tatum im März 2023

