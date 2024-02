Christina Blocks Kinder verraten: So lief ihre Entführung ab

Sie mussten Schlimmes durchmachen. Christina Block sorgte Anfang des Jahres für schockierende Schlagzeilen: Die Erbin des Steakhouse-Imperiums habe ihre eigenen Kinder aus dem Haus ihres Ex-Mannes Stephan Hensel in Dänemark entführen lassen – sie bestreitet aber weiterhin, etwas damit zu tun gehabt zu haben. Mittlerweile sind die Geschwister wieder bei ihrem Papa und werden psychologisch betreut. Nun äußern sich Christinas Kinder erstmals selbst zu der Entführungsnacht!

Zusammen mit ihrem Vater sprechen der Sohn und die Tochter der Unternehmerin in einem Zeit-Interview über die dramatischen Stunden ihrer Entführung. An Silvester seien sie von maskierten Personen "übereinander in den Fußraum eines Autos geworfen" und in einen Wald gefahren worden. Laut der 13-Jährigen seien sie dort ausgestiegen, ein Stück gelaufen und dann "geknebelt und gefesselt" worden. Ihr zehn Jahre alter Bruder hätte sich gewehrt, doch es brachte nichts. Dann seien sie durchsucht worden, dabei habe einer der Entführer ihre Kette vom Hals gerissen.

Einer der Maskierten habe den zweien auf Deutsch erklärt, dass alles gut werde und sie zu ihrer Mutter kommen. Nach einer mehrstündigen Autofahrt war es dann auch fast so weit: Die beiden Kinder seien auf einem Bauernhof in Süddeutschland angekommen – am nächsten Tag habe Christina sie dort mit ihrer älteren Tochter abgeholt und mit nach Hamburg genommen. Während dieser Fahrt habe wieder eine maskierte Person am Steuer gesessen.

