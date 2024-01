Nach Entführung: Christina Blocks Kids sind wieder beim Papa

In der vergangenen Woche machten zahlreiche Schlagzeilen rund um Christina Block die Runde! An Silvester waren zwei Kinder der Steakhaus-Erbin in Dänemark entführt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Kids bei ihrem Vater Stephan Hensel – dem Ex von Christina – aufgehalten, mit dem sie schon seit Längerem um das Sorgerecht kämpft. Nach der Entführung befand sich der Nachwuchs dann in der Obhut der Mutter – doch die Ereignisse überschlugen sich: Gegen Christina wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen und ein Gericht sprach dem Vater das Sorgerecht zu. Jetzt sind die Kinder wieder bei ihrem Vater Stephan!

Der Gerichtssprecher Kai Wantzen erklärt jetzt gegenüber Spiegel: "Die Kinder konnten bereits in die Obhut des Vaters gegeben werden." Das Gericht sei zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste für das Kindeswohl sei, wenn sich die zwei bei ihrem Papa aufhalten. Gemeinsam seien Stephan und die Kids jetzt wieder auf dem Weg nach Dänemark.

Zudem gibt auch Stephans Anwalt ein Statement ab – und darin gewährt er einen Einblick in die Emotionswelt des besorgten Vaters! Der Jurist lässt verlauten, dass sein Mandant jetzt "erleichtert und überglücklich" sei. Er sei beruhigt, dass seine Kinder "in die Sicherheit ihrer Familie in Dänemark" zurückkehren.

