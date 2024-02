Demi Moore verrät: So geht es ihrem Ex-Mann Bruce Willis!

Sie spricht über seinen Gesundheitszustand! Demi Moore (61) und Bruce Willis (68) waren rund 13 Jahre verheiratetet gewesen, bevor ihre Beziehung im Jahr 2000 zerbrach. Aus der Ehe gingen ihre drei gemeinsamen Kinder Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (29) hervor. Mittlerweile verstehen sich die Schauspieler wieder gut und der "Ghost"-Star unterstützt seinen Ex-Mann, seit er mit Demenz und Aphasie diagnostiziert worden war. Nun verrät Demi, wie es Bruce geht!

In der Show "Good Morning America" spricht der Hollywoodstar über den Gesundheitszustand seines einstigen Liebsten und gibt dabei ein positives Update: "Ich denke, in Anbetracht der Umstände geht es ihm sehr gut." Und auch ihren drei gemeinsamen Kindern gibt Demi einen gut gemeinten Tipp mit auf den Weg: Sie rät ihnen, die Situation mit ihrem Vater so anzunehmen, wie sie ist, "und nicht an dem festzuhalten, was nicht ist, sondern an dem, was ist." Denn darin liege laut Demi "eine große Schönheit, Freundlichkeit, Liebe und Freude".

Und auch Bruce' Ehefrau Emma Heming (45) hält weiterhin fest zu ihrem Liebsten und hilft ihm, wo sie nur kann. Erst vor wenigen Tagen machte sie ihm eine süße Liebeserklärung auf Instagram: "Als kleines Mädchen träumte ich davon, mich in den Mann meiner Träume zu verlieben, einen weißen Gartenzaun zu haben, eine Familie zu gründen und zu erfahren, was bedingungslose Liebe ist." Dieser Wunsch sei für sie in Erfüllung gegangen.

