Dschungel-Exit wegen Gesundheit: Heinz Hoenig geht es gut!

Wie steht es um Heinz Hoenigs (72) Gesundheit? Das Dschungelcamp nahm für den Schauspieler nach fast zwei Wochen ein überraschendes Ende: Das Ärzteteam entschied, ihn aus medizinischen Gründen vorsorglich aus dem Urwald zu holen. Mittlerweile ist der TV-Star zurück im Hotel bei seiner Frau und erholt sich von den Tagen im Camp. Zu seiner Gesundheit gab es bisher keine weiteren Updates – nun meldet sich Heinz selbst und verrät, wie es ihm geht!

Nach einer ausgiebigen Dusche plaudert der 72-Jährige mit RTL über seinen Gemüts- und Gesundheitszustand. "Mir geht es sehr gut", betont er. Heinz selbst habe sich nicht angeschlagen gefühlt: "Ich habe keinen Grund gehabt. Es war vor allen Dingen nicht der Grund, dass ich krank bin." Er wäre sehr gerne noch weiter im Dschungel geblieben: "Mir hat das eigentlich nicht gereicht. Ich hätte gerne noch mehr erlebt. Es wurde entschieden und es wird auch akzeptiert."

Auch die Fans waren von seinem Auszug überrascht und enttäuscht. Viele haben ihn in den vergangenen Tagen sehr ins Herz geschlossen. "Nein, wie schade. Heinz ist so eine sympathische und tolle Seele. Er war mein Favorit", schrieb ein Fan auf Instagram. Ein weiterer merkt an: "Heinz ist richtig aufgeblüht und war so sympathisch."

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

