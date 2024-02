"Eine schöne Sache": Travis Kelce ist so verliebt in Taylor

Travis Kelce (34) kann seine Liebe nicht mehr verbergen! Der NFL-Star hat neben seiner erfolgreichen Football-Karriere derzeit auch Glück in der Liebe: Seit einigen Monaten geht er mit Taylor Swift (34) durchs Leben. Erst am vergangenen Sonntag, als Travis mit seinen Kansas City Chiefs das Ticket für den Super Bowl ergatterte, zeigten sie der ganzen Welt, dass ihre Liebe echt ist. Jetzt betont Travis erneut, dass er derzeit auf Wolke sieben schwebt.

In der "The Pat McAfee Show" plauderte der Moderator mit dem 34-Jährigen über seine Beziehung und dass viele Fans am Anfang dachten, es sei alles nur ein Fake: "Ich glaube, jetzt können die Leute gar nicht anders, als zu erkennen, dass Travis ein phänomenaler Footballspieler ist [...] und er ist verliebt!" Daraufhin grinste Travis bis über beide Ohren: "Das ist doch eine schöne Sache, oder? Ich hoffe, die Leute erkennen, dass wir nur zwei Menschen in einer Beziehung sind, die sich gegenseitig unterstützen und Spaß dabei haben. Es ist nichts weiter als das", stellte er klar.

Gerade am Anfang haben viele die Beziehung der beiden als PR-Sache betrachtet, aber das haben Taylor und Travis nicht an sich herangelassen und einfach ihre Zeit zusammen genossen. "Wie sehr die Welt uns auch zum Feind machen will, wir haben einfach Spaß daran und genießen jeden Augenblick. Ich liebe es, wenn Taylor kommt und mich unterstützt und das Spiel mit der Familie und den Freunden genießt. Es war einfach ein wunderbares Jahr", schwärmte Travis in der Show weiter.

Getty Images Travis Kelce beim Spiel gegen die Buffalo Bills

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift in Baltimore

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

