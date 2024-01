Eisig: Kim Kardashian und Kanye treffen erneut aufeinander

Eine unangenehme Situation für Kim Kardashian (43) und Kanye West (46). Die Reality-TV-Ikone und der Rapper sind inzwischen seit mehr als zwei Jahren geschieden. Ihre Trennungsstreitigkeiten haben die beiden mittlerweile größtenteils hinter sich gelassen, trotzdem ist ihr Verhältnis angespannt. Für ihre vier gemeinsamen Kids reißen sie sich jedoch stets zusammen. Wie dick die Luft zwischen Kim und Kanye dennoch ist, zeigt sich nun bei einem Spiel ihres Sohnes!

Wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, besuchten die 43-Jährige und ihr Ex am Freitagabend ein Basketball-Event ihres achtjährigen Sohnes Saint in Los Angeles. Die beiden hielten während des Spiels so gut es geht Abstand – sie standen oder saßen nie direkt nebeneinander. Trotzdem kam es zu einem Gespräch zwischen ihnen. Doch Kim schien von dem, was Kanye zu sagen hatte, nicht begeistert gewesen zu sein: Auf den Schnappschüssen macht sie einen eher genervten Eindruck, als der Musiker redet.

Vor ein paar Wochen hatte Kims Schwester Khloé Kardashian (39) ihren Neffen bei seinem Basketball-Match angefeuert. Laut Page Six war Kanye mit von der Partie gewesen. Ihre Beziehung ist offenbar ein bisschen besser: Der 46-Jährige hatte seine ehemalige Schwägerin sogar zur Begrüßung umarmt.

Getty Images Kim Kardashian

MEGA Kanye West auf dem Weg zu einem Basketballspiel von Sohn Saint

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

