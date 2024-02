Hammer bei Formel 1: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari!

Lewis Hamilton (39) hat sich einen neuen Rennstall gesucht. Der Rennfahrer gehört zu den besten der Formel 1. Seit mehreren Jahren fährt er unter dem Dach von Mercedes. Doch zuletzt stieß der Sportler die Gerüchte um ein Karriere-Aus an. Er betonte in einem Interview bereit für das zu sein, was nach der Karriere komme. Doch nun macht er noch mal einen überraschenden Wechsel: Lewis soll ab 2025 für Ferrari fahren.

Der Umstieg wohl schon in trockenen Tüchern und wenn Lewis nach zehn Jahren zu Ferrari wechselt, ist das eine echte Sensation. Laut Sky sei der Deal abgewickelt, aktuell gehe es aber noch um letzte Vertragsverhandlungen. Am Donnerstag soll das Mercedes-Team über den Abschied des Rekordweltmeisters informiert worden sein. Eine offizielle Verkündung könnte im Laufe der nächsten Tage folgen. Dann würde der 39-Jährige in der Saison 2025 nicht mehr in Silber, sondern in Rot in seinen Sportwagen steigen.

Für Ferrari-Chef John Elkann kommt es sicher einem großen Gewinn gleich, Lewis in seinem Team zu haben. Er soll bereits seit Jahren ein großer Fan von dem Briten sein. Angeblich sei er auch derjenige gewesen, der den Wechsel vorantrieb. Dank seines Rufs und seiner Größe im Rennsport ist es außerdem wahrscheinlich, dass Lewis zusammen mit Charles Leclerc (26) ab der kommenden Saison da Aushängeschild des italienischen Traditionsklubs wird.

Lewis Hamilton, 2023

Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Lewis Hamilton, Rennfahrer

