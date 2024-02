Fahren ohne Führerschein: Katie Price droht eine Geldstrafe

Katie Price (45) muss jetzt mit den Konsequenzen rechnen. Die TV-Persönlichkeit war in der Vergangenheit mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis hinterm Steuer erwischt worden. Im Sommer des vergangenen Jahres war sie erneut ohne Lappen unterwegs – und das auch noch in einem nicht versicherten Auto. Der Wagen wurde daraufhin von der Polizei beschlagnahmt. Katie muss aber wohl auch noch eine ordentliche Summe blechen!

Wie The Sun berichtet, steht in der Anklageschrift des Gerichts, dass sie "nach einem Entzug der Fahrerlaubnis nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war". Wegen der Benutzung eines Wagens ohne Haftpflichtversicherung auf einer öffentlichen Straße blühe ihr eine zweite Anklage. Diese könnte eine "unbegrenzte Geldstrafe" oder ein weiteres Fahrverbot mit sich bringen. Katie sei deswegen vorgeladen worden und habe auf "nicht schuldig" plädiert. Am 12. März müsse sie sich noch mal vor Gericht verantworten.

Dafür läuft es bei Katie in der Liebe angeblich umso besser. Die fünffache Mutter soll sich in den ehemaligen "Married At First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater verguckt haben. "Sie haben sich schon ein paar Mal getroffen und schreiben sich ständig SMS. Sie ist wirklich in ihn verliebt – das ist der erste Mann, an dem sie seit Carl wirklich interessiert ist", hatte vor wenigen Tagen ein Insider ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de