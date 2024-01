Nach Carl-Trennung: Katie Price soll wieder verliebt sein!

Sie ist wohl wieder in festen Händen! Erst vor wenigen Wochen trennte sich Katie Price (45) endgültig von ihrem On-off-Freund Carl Woods (34). Seitdem scheint die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin ihr Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Neben einem frisch aufgefüllten Hintern, einem neuen Tattoo und frisch unterspritzen Lippen scheint das It-Girl auch einen neuen Mann in ihrem Leben zu haben. Katie soll frisch verliebt sein!

Das behauptet eine Quelle gegenüber The Sun. Bei ihrem neuen Traummann soll es sich um keinen Unbekannten handeln. Angeblich bandelt Katie mit dem ehemaligen "Married At First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater an. "Sie haben sich schon ein paar Mal getroffen und schreiben sich ständig SMS. Sie ist wirklich in ihn verliebt - das ist der erste Mann, an dem sie seit Carl wirklich interessiert ist", will der Insider wissen.

Auch ihr Ex Carl scheint sich schon wieder voll ins Dating-Leben gestürzt zu haben. Vor wenigen Tagen teilte der 34-Jährige ein Foto via Instagram, auf dem er lächelnd mit zwei Frauenbeinen in Hotpants posiert. Zu wem die Beine gehören, verriet er jedoch nicht.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Instagram / carljwoods Carl Woods im Januar 2024

