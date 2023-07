Bald wieder Fahrverbot? Katie Price' Fahrzeug beschlagnahmt

Muss Katie Price (45) ihren Führerschein bald wieder abgeben? 2021 hatte sich die britische Reality-TV-Bekanntheit ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt und so einen Unfall verursacht. Nur kurz nachdem sie ihre Fahrerlaubnis danach wieder bekommen hatte, bekam sie erneutes Fahrverbot wegen gesundheitlicher Probleme. Erst seit einigen Wochen hat sie ihre Fahrerlaubnis nun wieder – doch jetzt wurde Katies Auto beschlagnahmt!

Wie The Sun berichtet, war die 45-Jährige am Freitagabend mit ihrem Sohn Harvey in der Nähe ihres Wohnortes im britischen Sussex unterwegs, als sie von der Polizei angehalten wurde. Nach der Kontrolle durch die Beamten wurde Katies Range Rover von einem Abschleppwagen abtransportiert. Angeblich soll die fünffache Mutter erneut ohne gültigen Führerschein sowie ohne Versicherung unterwegs gewesen sein. Nun droht ihr wieder ein Fahrverbot – nur etwa drei Monate, nachdem sie ihre Erlaubnis wiederbekommen hatte.

Einige User im Netz sind total enttäuscht von Katie und werfen ihr fahrlässiges Verhalten vor. "Du bringst andere in Gefahr und hast bereits eine Gefängnisstrafe auf Bewährung hinter dir" und "Wann übernimmst du endlich die Verantwortung und bekommst es in den Griff? Egal, für wen du dich hältst, du stehst nicht über dem Gesetz", kommentieren nur zwei Fans auf Instagram.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de