Nach Auszug: Wem gönnt Kim Virginia die Dschungelcamp-Krone?

Kurz nach ihrem Rauswurf! Kim Virginia Hartung (28) polarisierte wohl wie kein anderer Kandidat im diesjährigen Dschungelcamp und kam mit vielen Mitcampern nicht auf einen Nenner – doch sie hatte die gleichen Ziele wie die anderen: Titel, Krone und Preisgeld! Allerdings ist dieser Traum für die Reality-TV-Bekanntheit geplatzt. Wegen der wenigsten Zuschaueranrufe musste sie am 14. Tag zurück in die Zivilisation. Wem gönnt das selbst ernannte "Boss Babe" jetzt den Sieg?

Auf Instagram plauderte die Verflossene von Mike Heiter (31) darüber, wer ihrer Meinung nach in wenigen Tagen den Platz auf dem Thron einnehmen wird. "Ich gönne der Lucy (47) und dem Tim (23) die Krone", betont die Influencerin. "Tim ist einfach mein Herzensmensch", schwärmt sie über den TikTok-Star. "Und Lucy ist einfach eine Powerfrau", fügt sie hinzu. Die zwei seien für die 28-Jährige jetzt schon die Gewinner, mit Krone oder ohne.

Ob sie das den beiden Turteltauben Mike und Leyla Lahouar (27) wohl auch gönnen würde? Das Trio hatte im Lager zahlreiche Auseinandersetzungen – doch nun haben die zwei TV-Bekanntheiten wohl freie Bahn. "Jetzt kann ich mehr Spaß mit Leyla haben", schlussfolgert der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer.

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern, im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

