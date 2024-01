"Ständige Angst": Lewis Capaldi bereitet Fans große Sorgen!

Er berührt seine Fans! Um den Sänger Lewis Capaldi (27) wurde es in den vergangenen Monaten still, da er sich aufgrund starker Probleme mit seinem Tourettesyndrom im Juni des vergangenen Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Jetzt meldet er sich mit neuer Musik bei seinen Followern: Lewis Capaldis Fans sind wegen der emotionalen Zeilen in "A Cure For Minds Unwell" besorgt!

Auf Instagram postet der schottische Musiker einen Clip mit den Lyrics seines neuen Songs. "Wie soll ich also ein Ende sehen? Zu meiner alles verzehrenden ständigen Angst und Furcht. Wenn ich es scheinbar nicht einmal aus dem Bett schaffe", heißt es. Dabei sind seine Fans besonders berührt. "Oh Lewis. Du sprichst für so viele Menschen, aber vor allem dich hören wir. Du bist niemals alleine, mein Freund", schreibt ein User und ein Weiterer merkt an: "Bleib stark, Lewis. Du bist toll und so viele Menschen lieben dich."

Dass der "Someone You Loved"-Interpret von seinen Bewunderern unterstützt wird, ist nicht das erste Mal. So feuerten seine Fans den 27-Jährigen an, als er aufgrund seiner Tourette-Tics ein Konzert unterbrechen musste. "Ich hatte Angst, aber ihr habt mir wirklich das Gefühl von Geborgenheit gegeben und dafür danke ich euch", äußerte sich Lewis.

Lewis Capaldi, Sänger

Lewis Capaldi, Sänger

Lewis Capaldi im Juni 2023

