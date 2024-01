Nach Fan-Sorgen: Lewis Capaldi sieht sehr mitgenommen aus

Lewis Capaldi (27) lässt sich wieder in der Öffentlichkeit blicken. Der Sänger hat seit geraumer Zeit mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Er leidet am Tourettesyndrom und musste deswegen mehrere Konzerte unterbrechen. Im Juni hatte er angekündigt, sich erst mal eine Auszeit von der Musik zu nehmen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er zwar einen neuen Song – dieser versetzte seine Fans allerdings in noch größere Sorge um seinen Zustand. Auch auf neuen Fotos sieht Lewis nicht gerade glücklich aus.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den "Someone You Loved"-Interpreten gemeinsam mit seinem Personal Trainer in London. Der Sänger wolle sich angeblich weiterhin auf seine Gesundheit konzentrieren. Wirklich gut gelaunt wirkt er bei dem Work-out aber nicht – im Gegenteil: Lewis sieht sogar ziemlich bedrückt aus.

Ende vergangenen Jahres hatte der Schotte noch eher positive Töne angeschlagen. Auf Instagram verkündete er, große Fortschritte zu machen: "Ich habe mit ein paar wirklich kompetenten Fachleuten zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, mehr über das Tourettesyndrom und Angstzustände zu lernen und besser damit umzugehen. Ich freue mich sehr, dass sich beides deutlich verbessert hat."

