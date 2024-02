Prinz Harry und Meghan reisen für Invictus Games nach Kanada

Die beiden gehen auf die nächste Reise! Vor wenigen Tagen reisten Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) nach Jamaika, um die "Bob Marley: One Love"-Filmpremiere zu besuchen. Dabei sorgten die beiden nicht nur mit ihren glamourösen Looks für viel Aufsehen. Nun steht für die Eheleute der nächste Trip an. Prinz Harry und Meghan werden gemeinsam nach Kanada reisen!

Wie People berichtet, werden die beiden vom 14. Februar bis zum 16. Februar für die Invictus Games Vancouver Whistler 2025 One Year to Go-Feier in Kanada sein. Während ihres dreitägigen Besuchs werden Harry und Meghan mit Mitgliedern des Wintertrainingscamps der teilnehmenden Nationen zusammentreffen. Diese bieten den Mitgliedern der internationalen Invictus-Community, darunter Teammanager, Trainer und Wettkämpfer, die Möglichkeit, im Vorfeld der Spiele im nächsten Jahr den adaptiven Wintersport zu erleben.

Das Sportereignis ist für Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele erlitten haben. Im Jahr 2014 wurden die Invictus Games von Harry, der selbst eine Zeit lang beim Militär diente, ins Leben gerufen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry im September 2023

