Süß! So echt ist Heinz und Fabios Dschungel-Freundschaft

Sie waren ein Herz und eine Seele. Im Dschungelcamp stehen die Camper auch in diesem Jahr wieder vor einigen Herausforderungen. Da hilft es, wenn man sich gegenseitig unter die Arme greift. Besonders für den Camp-Ältesten Heinz Hoenig (72) fühlten sich die Mitbewohner verantwortlich. Vor allem Fabio Knez sah in dem Schauspieler einen Verbündeten. Diese süßen Worte richtet Heinz jetzt an seinen Dschungel-Buddy!

Alles nur Show oder doch echte Freundschaft? Wegen gesundheitlicher Probleme musste Heinz frühzeitig den Dschungel verlassen. Im ersten Interview nach dem Auszug schwärmt der 72-Jährige von seinem Lieblingsmitbewohner. "Mit Fabio habe ich mich sehr gut verstanden! Wir sind zu einem echten Team geworden", berichtet der berühmte Schauspieler. Den Kontakt wolle er zum bayrischen Reality-Sternchen auf keinen Fall verlieren: "Ich würde ihn sehr gerne besuchen und das werde ich auch machen." Auch die Dschungelkrone wünscht der vierfache Papa seinem Fabio.

Für Heinz' Favoriten wäre jedoch beinahe der Traum vom Dschungelsieg zerplatzt. Gestern hätte der Münchner fast die australische Wildnis verlassen müssen, weil er die zweitwenigsten Anrufe erhalten hatte. "Ich hätte das wirklich null verkraftet, wenn Fabio jetzt raus gewesen wäre", schrieb ein Nutzer auf X.

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig bei seinem Dschungelcamp-Abschied

RTL Fabio Knez, TV-Star

