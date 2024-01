Was sagt Darya zur Dschungel-Bromance von Fabio und Heinz?

Aktuell ist das Dschungelcamp wieder in vollem Gange. In der derzeitigen Staffel scheinen sich vor allem zwei Kandidaten eng miteinander angefreundet zu haben. Fabio Knez und Heinz Hoenig (72) erwärmen als Doppelpack die Herzen der Zuschauer. Vor allem der Staubsaugervertreter greift dem Schauspieler gerne unter die Arme. Sei es bei einer gemeinsamen Schatzsuche oder beim Schuheanziehen – der Münchner ist für den 72-Jährigen da. Doch was sagt Fabios Freundin Darya zu der Freundschaft mit Heinz?

"Ich finde es sehr schön, wie er mit Heinz umgeht", freut sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview. Darya hoffe, dass der Kontakt zwischen den beiden Campern auch nach der Sendung weiterhin bestehen bleibt. Dass sich Fabio so liebevoll um Heinz kümmert, überrascht die Influencerin nicht. "Er ist immer hilfsbereit, egal bei wem", erklärt Darya.

Auch die Zuschauer sind von Fabios Verhalten im Dschungel begeistert. "Ich finde es ganz toll, wie Fabio sich um Heinz kümmert" oder "Fabio ist so ein lieber Mensch. Er muss Dschungelkönig werden" sind nur zwei von zahlreichen Fan-Kommentaren unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps.

Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Daria Strelnikova

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de