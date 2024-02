Wollte Eva Benetatous Ex Dennis sie nur für Fame ausnutzen?

Evanthia Benetatou (31) teilt gegen ihren Ex-Partner aus! Im Dezember hatte die ehemalige Bachelor-Finalistin noch überglücklich verkündet, dass sie mit Dennis Kessmeyer zusammen ist – es folgten romantische Videos und Pärchenbilder. Doch knapp zwei Wochen später ist wieder alles vorbei, wie die Influencerin diese Woche bekannt gibt. Der Unternehmer sei nicht mit ihrem Dasein als Mutter klargekommen. Und Eva hat noch mehr gegen ihren Ex zu sagen!

"Ich habe mich heute bewusst nicht bei euch gemeldet, weil sehr viel auf mich einprasselt. Ich ziehe mich da lieber erst mal zurück, statt mit einer Trennung Werbung für meine 'Galerie' oder Events zu machen", wettert sie auf Instagram gegen Dennis, der in seiner Story fleißig postet, als sei nichts gewesen. "Ich glaube, es ist offensichtlich, für was Dennis die Öffentlichkeit nutzen wollte!", ergänzt Eva. Der blaue Haken ihres Ex-Partners sei gekauft und nicht durch Reichweite ergattert worden.

Dass Dennis ihre Publicity benutzt, um ein Gewinnspiel zu veranstalten, passt ihr ebenfalls gar nicht. Und offenbar will Eva noch viel mehr sagen! "Also Freunde, wenn ihr wüsstet... melde mich zu dem Thema, wenn ich dazu bereit bin", kündigt sie verheißungsvoll an.

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer, Freund von Eva Benetatou

Instagram / denniskessmeyer Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer

Getty Images Eva Benetatou, Influencerin

