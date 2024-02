Legendäre Prüfung: Die Dschungelcamper rasieren komplett!

Die Stars geben noch einmal alles! Im Dschungelcamp wird es langsam eng, denn schon am Sonntag findet das große Finale statt – und in das schaffen es nur drei der verbleibenden fünf Promis. Mike Heiter (31), Lucy Diakovska (47), Twenty4tim (23), Leyla Lahouar (27) und Fabio Knez wollen sich einen der Plätze sichern. Das beweisen sie in der Dschungelprüfung: Im legendären "Creek der Sterne" räumen sie ab!

Alle Jahre wieder müssen sich die Promis durch die Wassermassen kämpfen und ihre Sterne sichern. Dabei werden sie mit Bällen, Wasserkanonen und anderen Hindernissen konfrontiert. Für die diesjährige Truppe aber kein Problem: Mutig kämpfen sich Lucy und Co. durch die Fluten – und ergattern alle Sterne! Das schaffte so schnell noch keine Gruppe in den Vorjahren. Alle jubeln und tanzen vor Freude.

Doch trotz der erfolgreichen Prüfung müssen sich die Camper von zwei ihrer Mitbewohner verabschieden. Die Promiflash-Leser waren sich schon vor der Show sicher: Heute Abend wird es Tim und Leyla treffen. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

