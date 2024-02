Für eine neue Rolle? Leonardo DiCaprio sieht lotterig aus

Schlüpft er etwa in eine neue Rolle? Leonardo DiCaprio (49) ist einer der erfolgreichsten Hollywoodstars der Gegenwart. Dass der Titanic-Darsteller bei seinen öffentlichen Auftritten auf dem roten Teppich stets topgestylt sein muss, stellt dabei keine Besonderheit dar. Jetzt sorgt der Schauspieler jedoch für Aufsehen durch ein eher überraschendes Auftreten, das für ihn untypisch ist: Leonardo sitzt in einem dreckigen Look auf der Straße!

Das zeigen mehrere Fotos, die Mirror vorliegen. Auf diesen trägt Leo einen karierten Bademantel und schmutzige Hosen sowie eine dunkle Mütze und Sonnenbrille. Was zunächst nach einem gewaltigen Fashion-Fail aussieht, scheint aber einer neuen Rolle des Schauspielers geschuldet zu sein, für die er in einen fiktiven Charakter schlüpft. Die Aufnahmen stammen von den Dreharbeiten von "BC Project".

Anders als der Hollywoodstar, der nur eine erfundene Figur verkörpert, zeigte sich wiederum eine Person, die Leonardo sehr nahe steht, in einem überraschenden Look: Das italienische Model Vittoria Ceretti (25) tauchte nämlich vor wenigen Monaten in einer verdreckten Jeanshose auf bei dem 49. Geburtstag des "Inception"-Darstellers. Die beiden sollen seit Herbst vergangenen Jahres eine Beziehung führen.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Niko Tavernise / Netflix Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio in "Don't Look Up"

ActionPress Vittoria Ceretti bei der Geburtstagsparty von Leonardo Dicaprio

