Keine Angst mehr? So reagiert Anya Elsner auf Kim Virginia!

Was ist los zwischen Anya Elsner (20) und Kim Virginia Hartung (28)? Die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin und die Influencerin lernten sich im Dschungelcamp kennen. Zunächst verstanden sie sich gut – doch gegen Ende ihrer gemeinsamen Zeit erklärte die Blondine sogar, Angst vor der OP-Liebhaberin zu haben. Nach ihrem Auszug treffen die beiden nun aufeinander und Kim hakt nach: Freut sich Anya über ihre Wiedervereinigung?

Zurück im Hotel Imperial zeigt sich Kim in der Lobby – an ihrer Seite ist Anya! Und die erklärt lachend: "Ich finde es toll, dass du da bist." Die 20-Jährige ergänzt, mit ihrer Freundin nicht weiter über deren Ex-Flirt Mike Heiter (31) sprechen zu wollen – dennoch sei sie glücklich, sie zu sehen: "Ich habe mich gefreut."

Das klang vor einigen Tagen aber noch ganz anders. Denn gegenüber Promiflash erklärte Anya über die Verbindung mit Kim: "Ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Interesse, sie noch weiter kennenzulernen." Eine echte Freundschaft könne sich eher nicht entwickeln.

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Anya Elsner

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

