Neues Traumpaar? Das geht bei Dua Lipa und Callum Turner

Dua Lipa (28) und Callum Turner (33) flirten, was das Zeug hält! Anfang Januar wurden die Sängerin und der Schauspieler erstmals beim Schmusen erwischt – wenige Tage später folgen die ersten Knutschfotos! Doch was geht wirklich bei den beiden? Ein Insider verriet gegenüber Page Six: "Es ist noch sehr frisch, aber sie sind verrückt nacheinander." Inzwischen hat sich aber auch Callum dazu zu Wort gemeldet.

