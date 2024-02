Oliver Pocher behauptet: Biyon wollte nicht zu "Let's Dance"

Er stichelt weiter! Oliver Pocher (45) verhöhnt seit Monaten die angebliche Ex-Affäre seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher (31). Seit den Liebesgerüchten rund um die Influencerin und Biyon Kattilathu (39) zieht er den Motivationscoach am laufenden Band durch den Kakao. Nun wird der Autor bald bei Let's Dance das Tanzbein schwingen, worüber der Komiker schon einige Witze gerissen hat – die Sache scheint ihn aber nicht loszulassen: Olli spricht erneut über Biyon!

In einer Folge seines Podcasts "Die Pochers – frisch recycelt" stichelt der Entertainer im Gespräch mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) gegen Biyons Teilnahme an der Tanzshow und gibt seiner Hörerschaft einen "Fun Fact" mit: "Als ich den persönlich in Euskirchen getroffen habe, hat er mir noch gesagt, er will gar nicht in die Öffentlichkeit. Er hat sogar 'Let's Dance' abgesagt, hat er mir noch erzählt!" Der 39-Jährige soll gegenüber Olli geäußert haben, dass er nicht in der Show stattfinden wolle. "Als wenn das in seiner Macht liegen würde, dass er bestimmt, ob er wo mitmacht oder nicht", spottet der Moderator.

Seine Ex Amira scheint derweil längst zu neuen Ufern aufgebrochen zu sein. Kürzlich urlaubte die Österreicherin in Südafrika – mit von der Partie war auch ihr Neuer Christian Düren (33). Obwohl die Romanze wohl noch ganz frisch ist, scheint die zweifache Mutter Gefallen an dem "taff"-Moderator gefunden zu haben. "Es ist sicher kein Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen", verriet Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

