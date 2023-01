Erster Doku-Trailer: Pamela Anderson gibt intime Einblicke

Pamela Anderson (55) schüttet den Fans ihr Herz aus. Ende des Monats, genauer gesagt am 31. Januar, ist es endlich so weit und die Netflix-Doku über das Leben des Pin-up-Girls erscheint auf der Streamingplattform. In dem knapp zweistündigen Streifen blickt das Model auf einschneidende Erlebnisse seines Lebens zurück, darunter beispielsweise das geleakte Sexvideo mit Ex-Mann Tommy Lee (60). Nun wurde ein erster Trailer zu ihrer Dokumentation "Pamela: Eine Liebesgeschichte" veröffentlicht.

Am Dienstag wurden die ersten Einblicke in den dokumentarischen Film auf YouTube geteilt. In der Netflix-Produktion scheint Pamela auch einige sehr persönliche Momente mit den Zuschauern zu teilen und dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So enthält der Trailer persönliche Videos aus ihrem Leben, unter anderem aus ihrer Zeit bei Baywatch. Zudem spricht die Schauspielerin ganz ungeniert über ihren Sextape-Skandal. "Ich habe das gestohlene Band aus meinem Leben verdrängt, um zu überleben. Jetzt, wo das alles wieder hochkommt, wird mir richtig schlecht. Ich möchte zum ersten Mal die Kontrolle über die Geschichte übernehmen", schildert sie im Trailer.

Obwohl Pamela die Doku gemeinsam mit dem Emmy-nominierten Filmemacher Ryan White erarbeitet hat, möchte sie sich das Endprodukt nicht anschauen. "Ich habe den Film nicht gesehen – und habe auch nicht die Absicht, ihn zu sehen", versicherte die 55-Jährige gegenüber Vanity Fair. Mit ihrer Geschichte wolle sie dem Publikum einfach eine tolle Zeit bescheren.

Anzeige

Netflix Pamela Anderson in jungen Jahren

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson im März 2022

Anzeige

Netflix Pamela Anderson will in ihrer Netflix-Doku ihre Geschichte erzählen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de