Verständlich? Das halten Dschungel-Fans von Fabios Kamelzoff

Das fand Fabio Knez mal so gar nicht witzig! An Tag 15 brach im diesjährigen Dschungelcamp der Futterneid aus. Beim täglichen Abendessen krallten sich Kim Virginia (28) und Twenty4Tim (23) die besten Stücke Kamelfleisch. Für alle anderen Camper war so nur noch das unbeliebte, fettige Fleisch übrig. Der Make Love, Fake Love-Teilnehmer war über dieses Verhalten sichtlich verärgert. Die Promiflash-Leser sind sich einig: Fabio war damit eindeutig im Recht!

Hat der Zuschauerliebling überreagiert? Die Promiflash-Umfrage [Stand 03. Februar, 10:00 Uhr] zeigt: Die Fans sind auf Fabios Seite! Von 3.837 Teilnehmern sind 2.684 Leser, also 70 Prozent, der Meinung, dass Fabio berechtigterweise seine Gefühle kommuniziert hat. Nur 30 Prozent, also 1.153 Teilnehmer, finden, dass der bayrische Realitystar übertrieben hat. Die Mehrheit der Zuschauer kann seine Reaktion auf das Verhalten von Kim und Tim also total verstehen.

Auch im Netz wird diese Fan-Meinung deutlich. "Fabio hatte recht! Tim hat frech gelogen", kommentiert ein Nutzer auf Instagram. "Er hatte recht. In dieser Situation unter diesen Umständen hätte jeder so reagiert. Und er war ja wirklich noch freundlich", pflichtet ein weiterer User Fabio bei.

RTL Lucy, Fabio, Tim, Leyla und Mike im Dschungelcamp, Tag 15

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

