Krasses Umstyling: Selena Gomez trägt jetzt einen Pony!

Selena Gomez (31) unterzieht sich einem Umstyling! Die Sängerin experimentiert hin und wieder mit ihrem Look herum: Die US-Amerikanerin trug ihre Haare schon als eleganten Long Bob oder auch mal lang und wellig – vor drei Jahren waren ihre Haare zwischenzeitlich sogar schon mal blond. Zuletzt hatte die Schauspielerin eine schulterlange Mähne. Doch nun präsentiert sich Selena mit einer völlig neuen Frisur!

Auf der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles zeigte die 31-Jährige ihre neue Haarpracht: In einem stylishen Blazer-Set in Schwarz und einem weiß schimmernden Korsett posierte sie total selbstbewusst für die Kameras und war sichtlich begeistert von ihrer neuen Frise. Selenas Haare reichen ihr jetzt bis zur Brust – wobei der Pony ihren Look erst so richtig komplett macht!

Pony-Frisuren scheinen in diesem Jahr total in Mode zu sein. Unter anderem erschien Zendaya (27) auf der Couture Week in Paris mit einem kessen Mikropony. Damit ist die Liste aber noch nicht zu Ende: Julia Roberts (56) trägt seit Ende Januar ebenfalls Stirnfransen.

Selena Gomez im Januar 2024

Selena Gomez, Sängerin

Zendaya, Schauspielerin

