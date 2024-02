Nach Liebesgerüchten: Katie Price und JJ bei Date erwischt

Sind sie nun wirklich ein Paar oder nicht? Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Katie Price (45) mal wieder heftig: Das It-Girl soll mit dem Reality-TV-Star John Joe Slater anbandeln. Bisher äußerten sich die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin und der "Married At First Sight"-Star noch nicht öffentlich zu den Spekulationen. Doch nun wurden Katie und John bei einem Date erwischt!

Ein Foto, das The Mirror vorliegt, zeigt, wie die beiden nebeneinander in einer Bar in Newcastle, England, sitzen. Während ihres Besuchs sollen die beiden ziemlich vertraut miteinander gewirkt haben. "Er kam nach ihr rein und sie saßen mindestens eine Stunde lang zusammen. Sie sahen sehr vertraut miteinander aus, besonders als sie ihren Arm auf seine Schulter legte", schildert ein Augenzeuge.

Zuvor war Katie mit dem Influencer Carl Woods (34) zusammen. Hinter ihnen liegt eine wilde On-off-Beziehung. Im November 2023 bestätigte Katies Tochter Bunny jedoch das endgültige Liebes-Aus der beiden in einem TikTok-Livestream.

Getty Images Katie Price im April 2023

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

