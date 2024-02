Taylor Swifts Vater hat keine Lust auf Verlobungsfragen!

Steht bei Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) wirklich eine Verlobung an? Die Musikerin und der Footballstar sind schon seit einigen Monaten ein Paar. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass die Turteltauben den nächsten Schritt wagen wollen – ein Antrag sei bereits in Planung! Was sagt eigentlich die Familie der beiden dazu? Taylors Vater hat offenbar keine Lust auf Fragen zur Verlobung...

Wie Daily Mail berichtet, wurde Scott Kingsley Swift am Freitag am Flughafen von Los Angeles von Paparazzi erwischt. Auf eine Frage zu Travis' Footballteam antwortete er zunächst noch – doch als ein Fotograf wissen wollte, ob der Tight End um die Hand seiner Tochter anhalten müsse, reagierte der 71-Jährige nicht ganz so entspannt. Stattdessen schlug er seine Autotür schnell zu, um der neugierigen Presse zu entgehen.

Die Verlobungsgerüchte halten sich dennoch. Und es kommen immer mehr Details dazu – denn die Fans vermuten bereits, dass Travis beim Super Bowl auf die Knie gehen könnte. Auf X scherzt ein User schon: "Wenn du merkst, dass der Super Bowl nur eine große Inszenierung für Taylors Freund ist, um ihr einen Antrag zu machen!"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Was denkt ihr, wie wird Travis Kelce den Antrag machen? Beim Super Bowl! Bei einem romantischen Dinner. Abstimmen Ergebnis anzeigen



