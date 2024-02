Vom Dschungel auf die Stripbühne: Mike bekommt sexy Angebot!

Steht Mike Heiter (31) jetzt die große Karriere als Stripper bevor? Der Influencer bewies in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps seine Qualitäten. Ob Hilfsbereitschaft für seine Mitcamper, Kampfgeist in den Prüfungen oder Standhaftigkeit gegenüber Kim Virginia Hartung (28) – der Ex-Love Island-Star präsentierte seine vielen Seiten. Und das fiel nicht nur den Zuschauern auf. Auch die SixxPaxx haben ein Auge auf Mike geworfen und wollen ihn für ihre Show!

Gegenüber Promiflash erklärt David Farell von der beliebten Stripgruppe: "Das Angebot an Mike: Sollte es mit dem Dschungelgewinn nicht klappen, dann komm zu uns auf die Bühne. Bei uns gewinnst du das Preisgeld auf der Tour. Also melde dich und sei dabei!" Mike sei groß, hübsch und eine tolle Persönlichkeit – deshalb gehöre er auf die Bühne. "Und ein Gentleman ist Mike definitiv, das hat er da bewiesen", versichert David.

Mike ist schon der zweite Dschungelcamper, der dieses Angebot bekommt. Auch sein Kumpel Luigi Birofio (24) durfte im vergangenen Jahr erste Stripluft schnuppern. Der Zweitplatzierte von 2023 trat schlussendlich sogar bei einer Show der heißen Entertainer auf und begeisterte die Frauen vor Ort.

Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

David Farell, Tänzer

Mike Heiter und Luigi Birofio

