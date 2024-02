Während Live-Auftritt: Jennifer Lopez reißt sich Haare raus!

Jennifer Lopez (54) gehört zu den größten Performerinnen der heutigen Zeit. Mit ihren eindrucksvollen Shows beeindruckt die Sängerin regelmäßig ihre Fans. Vor allem bei ihren Tanz-Performances gibt die "If You Had My Love"-Interpretin immer 100 Prozent. Bei ihrem jüngsten Auftritt im Rahmen der Show "Saturday Night Live" gab die Musikerin etwas zu viel Gas. Jennifer riss sich ihre Extensions aus!

Ein Clip, der auf X kursiert, zeigt die kleine Panne. Während Jennifer mit ihren Backup-Tänzern die einstudierte Choreografie performt, bleibt sie in ihren Haaren hängen – und hält plötzlich ein paar Strähnen in der Hand. Doch die "Jenny From the Block"-Sängerin lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und macht weiter, als sei nichts gewesen.

Die Fans sind von Jennifers Professionalität beeindruckt. "Die Show muss weitergehen. JLO hat diesen Auftritt großartig gemeistert", kommentiert ein Fan auf X. "Was für eine Performerin, sie schüttelt die Haare ab und macht einfach weiter", lobt sie ein weiterer User.

