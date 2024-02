Das will Lucy mit ihrem großen Dschungelcamp-Gewinn machen

Lucy Diakovska (47) konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Im diesjährigen Dschungelcamp stürzten sich wieder mehrere Prominente in das Abenteuer ihres Lebens. Neben Krabbeltierchen und alltäglichen Prüfungen kamen die Stars da auch innerhalb des Camps an ihre Grenzen. In zwei Wochen kam es so nicht nur zu emotionalen Ausbrüchen, sondern auch zu jeder Menge Drama. Am Ende konnte eine Frau all dem jedoch trotzen und die Krone mit nach Hause nehmen. Doch was stellt Lucy mit ihrem Dschungelcamp-Gewinn an?

"Ich werde tatsächlich einen Teil an einen Verein in Deutschland spenden – die arbeiten mit Tieren", verrät die 47-Jährige auf der "RTL-Dschungelcamp-Pressekonferenz" in Anwesenheit von Promiflash. Doch damit nicht genug – denn noch ein anderes Projekt der Musikerin soll von ihrem Gewinn profitieren, wie Lucy weiter erklärt: "Ein anderer Teil wird in den Park reingehen, wo ich schon seit vier Jahren sehr viel investiere und arbeite." Das Ganze scheint dabei ein Herzensprojekt des No Angels-Stars zu sein. "Da arbeite ich gegen die Vernachlässigung der Natur", betont sie.

Im großen Finale der beliebten Show im australischen Busch durften sich noch drei verbleibende Stars in einer letzten Prüfung beweisen. Während Leyla (27) das Handtuch werfen musste, konnten Lucy und Twenty4tim (23) brillieren. Letzterer flog trotzdem als Erster im Kampf um die Dschungelkrone hinaus und belegte damit hinter den beiden Damen der Runde den dritten Platz.

Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Lucy, Tim und Leyla im Dschungelcamp 2024

