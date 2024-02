Fühlt sich Leyla von Mike nach Dschungel-Flirt ausgenutzt?

Wie blickt sie auf den Flirt zurück? Im Dschungelcamp schien es zwischen Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) zu knistern – nach Kim Virginia Hartungs (28) Auszug näherten sich die beiden Reality-TV-Darsteller an. Nach einer gemeinsamen Nacht auf einer Pritsche schien sich das Blatt dann allerdings zu wenden: Der Hottie konnte sich keine Romanze im australischen Busch vorstellen. Kim will Mikes gespieltes Interesse geahnt haben. Fühlt sich Leyla von Mike ausgenutzt?

"Mich trifft es jetzt nicht so sehr, dass sie recht hatte, dass sein Interesse an mir nicht echt war", sagt die 27-Jährige in der RTL-Dschungelcamp-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash. Leyla glaube Kim generell nichts mehr, da sie nur Lügen erzählen würde. "Ich gebe nicht so viel darauf, dass sie vielleicht mit dieser Kleinigkeit recht hatte. Die Genugtuung wird sie von mir nicht bekommen", macht die Influencerin deutlich.

Ob sich Leyla nun auf einen anderen Mann einlässt? Filip Pavlovic (29) bekundete bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" sein Interesse. "Die ist schon so eine kleine, süße Maus", schwärmte der 29-Jährige von Leyla. Filip würde die Beauty sogar privat kennenlernen wollen: "Die würde ich auch daten."

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus, RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamperin 2024

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

