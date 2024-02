Große Ehre: Elton John erhält Preis für sein Lebenswerk!

Was für eine große Anerkennung! Elton John (76) gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Geschichte. Der Brite konnte mit Songs wie "Tiny Dancer" oder "Candle In The Wind" weltweite Erfolge feiern. Über mehrere Jahrzehnte hinweg begeisterte er Millionen von Fans auch live. Im Sommer nahm der 76-Jährige schließlich Abschied von der großen Bühne. Nun wird dem Sänger eine besondere Ehre zuteil. Elton wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet!

Wie People berichtet, werden Elton und sein langjähriger Songwriting-Partner Bernie Taupin den Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song 2024 erhalten. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird am 20. März ein Tributkonzert für die Musiker in Washington D.C. stattfinden. Elton zeigt sich von der Auszeichnung sichtlich gerührt. "Ich schreibe seit 56 Jahren Songs mit Bernie, und wir hätten nie gedacht, dass uns diese Auszeichnung eines Tages zuteilwerden würde. Ich fühle mich so geehrt", erklärte er in einer Mitteilung.

Vor wenigen Tagen konnte Elton einen weiteren Preis einheimsen. Für seinen Konzertfilm "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium" wurde er mit einem Emmy Award ausgezeichnet – seinem ersten Emmy überhaupt.

