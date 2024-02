Heißhunger: Miranda Kerr enthüllt Schwangerschaftsgelüste

Sie ist eine echte Naschkatze! Im Jahr 2014 trafen Miranda Kerr (40) und Evan Spiegel (33) das erste Mal aufeinander. 2017 gaben sie und der Snapchat-Gründer sich das Ja-Wort. Über zwei gemeinsame Söhne durften die beiden sich bereits freuen – Myles und Hart. Aus ihrer ersten Ehe mit Orlando Bloom (47) hat das Model ihren ältesten Sohn Flynn Bloom (13). Aktuell erwartet sie ihren vierten Jungen. Miranda verrät ihre Schwangerschaftsgelüste im dritten Trimester.

Das Supermodel zeigt in einem Instagram-Video eines seiner Schwangerschaftsgelüste. In dem Clip ist die Schönheit zu sehen, wie sie auf einer Couch liegt und eine Tüte Schokolinsen verschlingt. Dabei trägt sie ein schwarzes Kleid und lächelt in die Kamera. "POV: Du bist im dritten Trimester", schreibt sie zu dem Video. In der Bildunterschrift verkündet sie, dass ihr Baby in zehn Wochen erwartet wird. Zu Beginn dieser Schwangerschaft hatte sie noch "ein großes Verlangen nach Zitrusfrüchten, Grapefruit und Wasser mit Zitrone", plaudert das Model gegenüber Daily Telegraph aus.

Mit jeder Schwangerschaft veränderten sich die Gelüste des ehemaligen Victoria's Secret-Engels. Bei einem Sohn aß sie Äpfel, bei einem anderen wollte sie Frozen Yoghurt. Auch auf Burger hatte sie extreme Lust in einer der Schwangerschaften.

Miranda Kerr

Miranda Kerr

Evan Spiegel und Miranda Kerr, Juni 2023

