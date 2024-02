Überraschung! Céline Dion trotz Krankheit bei den Grammys

Céline Dion (55) lässt sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen! 2022 machte die berühmte Sängerin öffentlich, dass sie an dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom leidet. Aufgrund der Muskelerkrankung musste die Kanadierin sogar ihr erfolgreiches Bühnenleben pausieren – ihre geplante Tour wurde abgesagt und sie zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Doch nun erstaunte Céline mit einem Überraschungsauftritt bei den diesjährigen Grammy Awards!

Die "My Heart Will Go On"-Interpretin sorgt für jede Menge Applaus und Jubel, als sie am vergangenen Sonntag die Bühne der diesjährigen Grammys betritt. "Ich danke euch allen, ich liebe euch auch. [...] Wenn ich sage, dass ich glücklich bin, hier zu sein, dann meine ich das wirklich. Von ganzem Herzen", erklärt sie mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Immer an ihrer Seite: Sohnemann René-Charles Angélil (23), der sie im Umgang mit ihrer Erkrankung unterstützt.

Über die Anwesenheit der fünffachen Grammy-Gewinnerin durfte sich ein Gast des Abends wohl ganz besonders freuen: Taylor Swift (34) bekam von Céline die "Album Of The Year"-Trophäe überreicht. Mit der Auszeichnung für "Midnights" bricht die erfolgreiche "Cruel Summer"-Sängerin den Rekord für die meisten Siege in dieser Kategorie. In den vorherigen Jahren räumte sie den Preis bereits mit den Alben "Fearless", "1989" und "Folklore" ab.

