Allstars-Dschungelcamp: Wen wollen die Fans erneut sehen?

Wer soll erneut in den TV-Urwald einziehen? Am Sonntagabend endete die 17. Staffel des Dschungelcamps. Die Show erzielte auch dieses Jahr wieder Top-Quoten – zur Begeisterung der Dschungel-Fans muss nun nicht wieder ein ganzes Jahr lang auf Neuigkeiten aus dem australischen Busch gewartet werden: Im Sommer wird eine Allstars-Staffel an den Start gehen! Doch auf welche Rückkehr hoffen die Fans?

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Dschungelcamps wird bereits heiß diskutiert, welche Promis erneut in den Dschungel ziehen sollen. "Claudia Obert (62), Désirée Nick (67), Matthias Mangiapane (40), Kader Loth (51)", nennt ein Fan seine Wunschkandidaten. "Ich will Désirée Nick wieder im Camp sehen! Und Dschungelcamp-Legende Larissa Marolt (31)", schlägt ein weiterer Follower mögliche Dschungelcamper vor. "Bitte, lieber Dschungelgott, lass Helena Fürst (49) dabei sein", kommentiert eine weitere Zuschauerin den Post.

Obwohl die vergangene Staffel erst kürzlich abgedreht wurde, scheinen einige Urwald-Fans nicht genug von Mike Heiter (31) zu bekommen. "Ich wäre für Mike, damit er sich zeigen kann, ohne Kim-Drama", lautet ein Kommentar. "Bitte lasst uns Mike eine zweite Chance geben ohne Fräulein Kim", stimmt eine weitere Nutzerin zu. Welchen Kandidaten wünscht ihr euch in der Allstars-Staffel? Stimmt unten ab!

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im September 2023

RTL Larissa Marolt im Dschungelcamp 2014

RTL Mike Heiter, TV-Persönlichkeit

