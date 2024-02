Charles zuliebe: Prinz Harry soll Streit mit William beenden

Er soll das Kriegsbeil begraben. Seit Prinz Harry (39) seinen royalen Pflichten 2020 den Rücken gekehrt hatte, herrscht Eiszeit zwischen ihm und seiner Familie. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William (41) litt deutlich darunter. Dass ihr Vater, König Charles (75) III., gerade erst seine gesundheitlichen Probleme publik machte, könnte die Brüder wieder zusammenrücken lassen – zumindest ist das wohl die Hoffnung. Denn besonders Charles soll unter der Entfremdung leiden.

Wie Daily Mail berichtet, sei der 39-Jährige aufgefordert worden, seine Differenzen mit seinem Bruder beiseitezulegen. Dies soll zuliebe seines kranken Vaters geschehen, der seinen Sohn persönlich per Telefon über seinen Gesundheitsstatus informiert habe. Die einstige Pressesprecherin des Königs verrät: "Charles verehrt Harry. Er hat sich diese Entfremdung nie gewünscht." Demnach könnte für den 75-Jährigen aus der eigentlich tragischen Situation doch noch etwas Positives hervorgehen – die erneute Annäherung der zerstrittenen Lager.

Ob auch die Kinder von William und Prinzessin Kate (42) bei der Reunion im königlichen Palast anwesend sein werden, ist ungewiss. Wie ein royaler Insider gegenüber OK! verriet, versuche das Paar weiterhin Normalität für seine Sprösslinge zu wahren. "Es könnte also nur der übliche Besuch bei Opa an einem Sonntagnachmittag sein, wenn er sich dazu in der Lage fühlt", meinte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de