Krebsdiagnose: Bekommt König Charles Besuch von Enkeln?

Schwere Zeiten für seine Familie! Am Montag sorgte die Krebsdiagnose von König Charles III. (75) für weltweite Bestürzung: Wie der Palast bekannt gab, war nach der Prostata-OP des Monarchen die traurige Diagnose gestellt worden. Nach den erschütternden Neuigkeiten, eilt derzeit sogar Prinz Harry (39), trotz des Familienzerwürfnisses nach Großbritannien, an die Seite seines Vaters. Doch wie werden Charles' älteste Enkelkinder mit der Situation umgehen?

Wie ein royaler Insider gegenüber OK! verrät, versuchen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42), so gut es geht, Normalität zu wahren: "Wir dürfen nicht vergessen, dass William und Kate verzweifelt versuchen, die Dinge für die Kinder so normal wie möglich zu halten". Charles' Enkelkinder sollen ihren Opa nicht öfter als bisher besuchen. "Es könnte also nur der übliche Besuch bei Opa an einem Sonntagnachmittag sein, wenn er sich dazu in der Lage fühlt... Ich glaube nicht, dass sie alle fünf Minuten durch die Gegend rennen werden", so die geheime Quelle.

Auch Charles' Ehefrau Königin Camilla (76) soll den Regenten inmitten seiner Krebsdiagnose unterstützen und dabei eine "wichtige Rolle" spielen. "Die Queen Consort wird während der gesamten Behandlung an seiner Seite sein, und ihre tröstenden und ermutigenden Worte werden seine Genesung unterstützen", berichtete der königliche Fotograf Arthur Edwards im Gespräch mit The Sun.

Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate und Prinz George im Dezember 2023

König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

