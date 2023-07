Bilder: So schön war Dylan Sprouse und Barbaras Hochzeit!

Es gibt erste Einblicke! Dylan Sprouse (30) geht schon seit fünf Jahren mit seiner Barbara Palvin (29) durchs Leben. Erst im vergangenen Monat hatten die beiden verraten, sich bereits im September verlobt zu haben. Nur wenig später war es dann so weit: Am vergangenen Wochenende wagten die Schauspieler den Schritt vor den Traualtar. Und nun gibt es auch erste Fotos von Dylan und Barbaras Hochzeit!

Fotos, die Vogue bei Instagram veröffentlicht, zeigen die beiden während ihrer Hochzeitszeremonie. Arm in Arm geht das frisch vermählte Paar aus der Kirche – und strahlt dabei bis über beide Ohren. Barbara trägt ein eher schlichtes, weißes Brautkleid. Dylan gab ihr das Jawort in einem schicken schwarzen Anzug. Ein Schnappschuss von der anschließenden Feier zeigt die beiden, wie sie über die Tanzfläche schweben.

Die Hochzeit fand in Barbaras Heimatort statt. Im engen Kreis ihrer Familie und Freunde feierten die beiden ihre Liebe auf dem Anwesen ihrer Eltern. Doch das soll nicht die letzte Feier sein: Wie das Magazin schreibt, planen die beiden eine weitere größere Hochzeit in Kalifornien. "Das vergangene Wochenende sollte eigentlich eine intime Veranstaltung werden, aber am Ende hatten wir 115 Gäste, weil uns viele Menschen wichtig sind, und wir wollten, dass sie alle dabei sind", gab die Braut zu.

Getty Images Dylan Sprouse, Schauspieler

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

Getty Images Barbara Palvin, Model

