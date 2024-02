Darum verdiente Miley Cyrus mit ihrer Welttournee kein Geld!

Damit konnte sie keinen Gewinn erzielen! Im Jahr 2014 ging Miley Cyrus (31) auf große "Bangerz"-Welttournee. Innerhalb von neun Monaten gab sie stolze 78 Konzerte. Ihre Fans begeisterte die Sängerin mit einer atemberaubenden Bühnenshow inklusive XXL-Puppen, luxuriösen Autos und einem fliegenden Hotdog-Würstchen. Doch trotz ausverkaufter Hallen entpuppte sich die Tour nicht als Kassenschlager. Miley verrät, dass sie mit der Tournee keinen Cent verdient hat!

In einem TikTok-Video spricht sie über die Gründe für ihren finanziellen Verlust. "Viele Ideen für die Tour waren so abwegig, dass mich niemand wirklich [finanziell] dabei unterstützen wollte. Also habe ich alles bezahlt, um genau das zu machen, bei dem ich dachte, dass ich und die Fans es verdient haben", erklärt die Musikerin. Bei ihrem Management sei sie dabei auf großes Unverständnis gestoßen. "Alle sagten: 'Warum machst du das? Du wirst kein Geld verdienen', aber ich sagte: 'Es gibt niemanden, in den ich lieber investiere als in mich selbst'", erinnert sich Miley an die Gespräche zurück.

Mittlerweile liegen diese Zeiten hinter Miley. Im August verkündete die "The Climb"-Interpretin, dass sie zukünftig nicht mehr auf Tour gehen wolle. "Für Hunderttausende von Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe. Es gibt keine Verbindung und keine Sicherheit", begründete sie ihre Entscheidung in einem Vogue-Interview.

