Trotz Mega-Erfolg: Miley Cyrus will keine Tour mehr machen

War's das für Miley Cyrus (30)? Die Sängerin steht schon seit jungen Jahren im Rampenlicht und hat mit ihrer Musik großen Erfolg. Auch ihr neustes Album, aus dem unter anderem ihr Hit "Flowers" hervorgeht, ging durch die Decke. Doch auf der Bühne steht der Hannah Montana-Star derzeit nur noch selten und nur noch vor kleinem Publikum. Und Miley zeigt auch keine Ambitionen, demnächst auf Tour zu gehen.

"Es ist schon eine Weile her", gibt die Musikerin im Interview mit Vogue zum Thema Tour zu. "Nach der letzten Headline-Arena-Show, die ich [2014] gemacht habe, habe ich das infrage gestellt und [kam zu dem Schluss], ich kann es nicht", erklärt sie und betont, dass sie zwar schon könnte, aber nicht möchte. "Für Hunderttausende von Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe. Es gibt keine Verbindung und keine Sicherheit", führt Miley weiter aus. Es sei unnatürlich und sie fühle sich dann auf der Bühne sehr allein.

In dem Interview blickt Miley unter anderem auch auf ihre Karriere zurück. Sie bereue etwa, dass sie sich für ihren Song "Wrecking Ball" so freizügig gezeigt hat. "Ich habe jahrelang Schuldgefühle und Scham mit mir herumgetragen, weil ich so viele Kontroversen und Aufregung verursacht habe. Jetzt, wo ich erwachsen bin, weiß ich, wie hart ich verurteilt wurde", gibt die 30-Jährige zu.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im März 2022 in Chile

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, "Hannah Montana"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images / Ian Gavan Collage: Miley Cyrus, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de