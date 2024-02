"Kampf der Realitystars" geht weiter: Diese Stars sind dabei

Kampf der Realitystars geht in eine neue Runde. Das Format sorgt jedes Jahr für Trash-Unterhaltung vom Feinsten: An einem einsamen Strand in Thailand versammelt sich die Cremé de la Cremé des deutschen Reality-TVs, um in lustigen Spielchen um die Siegprämie zu kämpfen. Es kommt zu Reibereien, emotionalen Ausbrüchen und sogar Flirts. 2024 geht "Kampf der Realitystars" in die fünfte Runde – und das sind die ersten Kandidaten...

Wie Bild berichtet, sind unter den prominenten Kandidaten auch dieses Jahr wieder altbekannte Gesichter. So zieht unter anderem Ben Tewaag (47) in die Sala ein. Stolz erzählt er dem Magazin: "KDRS ist ein sehr beliebtes Format und die Teilnehmer sind so bunt, jeder ein Original auf seine Weise. Wie ich." Zu dem Sohn von Uschi Glas (79) stößt Reality-Ikone Jenny Elvers (51). "'Kampf der Realitystars' ist eine Show, die ich sehr gern gucke und bei jedem Spiel denke, schade, die Antwort hätte ich gewusst. Jetzt darf ich endlich dabei sein und kann mich beweisen", freut sich die Schauspielerin. Zu guter Letzt macht Temptation Island-Gigolo Calvin Kleinen (31) das Trio komplett – und der hat einfach Bock auf "geile Partys, nice Spiele und verrückte Menschen".

Im vergangenen Jahr gingen die 40.000 Euro an Influencer Serkan Yavuz (30). Bei der letzten Münzvergabe kam es zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Münze von Giulia Siegel (49) war letztlich entscheidend. Sie entschied sich für Serkan, denn ihm habe sie sich öffnen können.

Getty Images Ben Tewaag bei "Promi Big Brother 2016"

Getty Images Jenny Elvers, Moderatorin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

