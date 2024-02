Gewusst? Patrick Romers neue Freundin war bereits im TV!

Dem ein oder anderen Reality-TV-Kenner kommt sie vielleicht bekannt vor! Patrick Romer (28) verkündete erst vor einigen Tagen die süßen Neuigkeiten: Der Landwirt ist wieder in festen Händen! Zuletzt ging der Bauer sucht Frau-Star gemeinsam mit Antonia Hemmer durchs Leben. Nach über zwei Jahren ging die Beziehung jedoch in die Brüche. Jetzt schwebt der Hobbybauer mit Annelie Henze auf Wolke sieben – und sie scheint nicht ganz unbekannt zu sein!

Nicht nur Patrick wurde durch die Teilnahme an einem Format der RTL-Gruppe bekannt: Auch seine Annelie war in einer Reality-Serie auf RTLZWEI zu sehen. In den 15 Folgen der TV-Soap "Krass Abschlussklasse" verkörperte die Nachwuchsschauspielerin die Rolle der Schülerin Ronja Biele.

Vielleicht sieht man die Turteltäubchen bald auch gemeinsam im TV. Im Promiflash-Interview zeigt sich die Blondine zwar nicht abgeneigt, jedoch schließt sie ein Format schon einmal kategorisch aus: "So vom Grunde auf ja, aber kommt auch ein bisschen auf die Show drauf an. Temptation Island würde ich zum Beispiel nicht machen."

Patrick Romer im Mai 2022

Annelie Henze

Patrick Romer, Reality-TV-Star

