Wollen Patrick Romer und Annelie gemeinsam in eine Show?

Werden sie das neue TV-Traumpaar? Vor wenigen Tagen überraschte Patrick Romer (28) seine Fans mit süßen Neuigkeiten: Der Bauer sucht Frau-Star ist neu vergeben! Nach der Trennung von Antonia Hemmer (23) ist der Landwirt wieder in festen Händen – Annelie Henze lässt das Herz des Hobbybauers seit Ende Oktober wieder höher schlagen. Promiflash trifft das Paar zum Interview und will wissen: Sieht man Patrick bald zusammen mit Annelie im Fernsehen?

Gegenüber Promiflash zeigt sich die Blondine nicht abgeneigt von zukünftigen TV-Projekten – für jedes Fernsehformat ist sie allerdings nicht zu haben: "So grundsätzlich ja, aber es kommt auch ein bisschen auf die Show an. Temptation Island würde ich zum Beispiel nicht machen." Patrick beteuert zwar: "Du kannst mir vertrauen." Dennoch bleibt Annelie bei ihrer Meinung: "Ich glaube, in diesem Format ist jede Beziehung zum Scheitern verurteilt."

Zuletzt bandelte der Influencer eigentlich mit Gloria Glumac (31) an: Bei Das große Promi-Büßen gingen die beiden auf Kuschelkurs und kamen sich immer näher. Nach der Show wurden sie allerdings kein Paar – die Fans standen der Sache von Anfang an kritisch gegenüber. "Patrick und Gloria, das nächste Traumpaar. Nächstes Jahr dann bei Prominent getrennt", kommentierte ein X-User spöttisch.

Instagram / annelie_henze Annelie Henze

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Oktober 2023

Würdet ihr Patrick und Annelie gerne zusammen im Fernsehen sehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, lieber nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



