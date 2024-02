Große Liebe nach "Germany Shore"? Tommy schrieb andere an

Bei Germany Shore hat es zwischen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (27) ordentlich gefunkt. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und der Blondschopf hatten sich innerhalb der Trash-Sendung besser kennengelernt und waren sich nähergekommen. Doch erst nach der Show fanden sie als Paar zueinander. Zwischendurch hatte Tommy sogar weitere Frauen angeschrieben und sie zu sich nach Nizza holen wollen. Wusste Paulina davon?

In der großen "Germany Shore"-Reunion kommt die Wahrheit auf den Tisch. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin habe von all dem zum gegeben Zeitpunkt tatsächlich nichts gewusst, gibt sie zu. Doch sie scheint relativ gelassen: Als sie von einer Freundin davon erfuhr, habe sie Tommy darauf angesprochen und er habe es zugegeben. Weil das Techtelmechtel der beiden zu diesem Zeitpunkt nicht "exklusiv" gewesen sei, scheint es nicht weiter problematisch zu sein. "Ich hätte ja auch machen können, was ich will", rechtfertigt sie ihr Verhalten. Und Tommy gibt offen zu, dass er sich er nach der Show mit Paulina sicher gewesen sei.

Im Großen und Ganzen scheint das Paar mittlerweile sehr glücklich zu sein. Die neue Beziehung mit dem Franzosen tue der Brünetten richtig gut und sie sei wirklich nicht toxisch. "Am Anfang kam mir das Ganze auch richtig spanisch vor [...] Aber ja, es gibt halt auch wirklich – und das ist für mich auch komisch zu sagen, aber es ist auch sehr schön – nichts Toxisches", verriet sie bei Instagram.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

