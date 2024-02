Späte Einsicht? Kim entschuldigt sich bei Dschungel-Mike

Rudert Kim Virginia Hartung (28) jetzt zurück? Im Dschungelcamp erhielt die TV-Bekanntheit aufgrund ihrer Streitereien mit Mike Heiter (31) viel Sendezeit. Wegen eines missglückten Flirts zwischen ihnen gab es viel Gesprächsbedarf. Doch friedlich ging es dabei nicht zu – es hagelte eher Vorwürfe. Als Mike dann auch noch mit Leyla Lahouar (27) anbandelte, eskalierte die Situation. Doch nun entschuldigt sich Kim!

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das große Wiedersehen" zeigt sich Kim plötzlich versöhnlich. Sie habe nach ihrem Auszug viel reflektieren können und einiges gelernt: "Dass ich in Streitgesprächen auch mal emotional reagiere und nicht nur mit Vorwürfen." Die Story mit Mike habe sie unsympathisch gemacht. Eine Sache bereue sie allerdings sehr und dafür entschuldigt sie sich nun auch: "Ich habe mich bereits in der Show wegen der Sache mit dem Kind entschuldigt, so weit wollte ich auf keinen Fall gehen!"

Kontrahentin Leyla zeigt sich jedoch unbeeindruckt. Schon als Kim erklärt, sie wolle einiges in Zukunft besser machen, ist sie eher gelangweilt. "Das interessiert mich alles nicht", meint sie kühl, als Moderator Jan Köppen (40) darauf hinweist, dass ihr anzusehen sei, wie ermüdend sie Kims Worte finde.

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung, im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch

