König Charles fällt aus: Royals erhöhen das Arbeitspensum!

Sie halten zusammen! Am Montag verkündete das britische Königshaus besorgniserregende Nachrichten: König Charles (75) III. ist an Krebs erkrankt. Die traurige Diagnose erhielt der Monarch nach seiner Prostata-Operation. Sogar seinem entfremdeten Sohn Prinz Harry (39) ließ die Nachricht nicht kalt – der Rotschopf ist mittlerweile in London gelandet, um seinem Vater in der schwierigen Zeit beizustehen. Doch auch die restliche royale Verwandtschaft steht Charles bei!

Laut geheimen Quellen, die sich gegenüber Mirror äußerten, werden die Senior-Royals ihr Arbeitspensum erhöhen, während sich der König den notwendigen Behandlungen unterzieht. So sollen beispielsweise Königin Camilla (76) und Prinz William (41) ihre Tätigkeiten intensivieren. Allerdings betonte der Palast bereits, dass der 75-Jährige weiterhin in der Position des Staatsoberhauptes sei und sich um den Papierkram kümmere.

Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) fällt derweil selbst krankheitsbedingt aus: Die dreifache Mutter unterzog sich vor Kurzem ebenfalls einer Operation und erholt sich derzeit von den Strapazen. Ein Informant von Mirror will wissen, dass die Prinzessin von Wales ihre königlichen Pflichten nach Ostern wieder aufnehmen wird.

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

