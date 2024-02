Kurz nach Charles' Diagnose: Camilla besuchte Krebszentrum

Anfang vergangener Woche wurde König Charles III. (75) nach seiner OP an der Prostata aus der Klinik entlassen. Wie seit Montag aber nun bekannt ist, wurde während dieses Eingriffs eine Form von Krebs bei ihm diagnostiziert. Sowohl für den Regenten als auch für seine Frau Camilla (76) ein großer Schock. Doch vor allem die Königin will wohl in dieser schweren Zeit nicht ihre Pflichten schleifen lassen: Kurz nach Charles' Krebsdiagnose stattete Camilla einem Krebszentrum einen Besuch ab!

Wie The Sun berichtet, eröffnete die 76-Jährige am vergangenen Freitag – nur wenige Tage nach Charles' Krankenhausentlassung – das Maggie's Royal Free, ein neues Krebshilfezentrum im Royal Free Hospital in London. Es ist davon auszugehen, dass die Königin bereits von der Krebsdiagnose ihres Mannes wusste, als sie das Zentrum besuchte.

Trotz ihrer vielen Pflichten will die Königin aber auch für ihren Charles da sein. "Die Queen Consort wird während der gesamten Behandlung an seiner Seite sein, und ihre tröstenden und ermutigenden Worte werden seine Genesung unterstützen", gab ein Informant erst vor wenigen Tagen gegenüber dem britischen Onlineportal preis.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images Königin Camilla in Cambridge, Februar 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, 2023

